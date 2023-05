Immobile, non solo per la Lazio: Ciro è per tutti "il re". E su social... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un digiuno troppo lungo. Ciro Immobile l'ha rotto ieri contro il Lecce, siglando il gol che ha portato temporaneamente i biancocelesti in vantaggio. L'esultanza è stata veemente, condivisa con i compagni e i tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerlo. Dopo qualche minuto, la Lazio ha voluto omaggiare il capitano con un post Instagram, in cui si faceva riferimento al ritorno del re. Ciro porta la corona, e non lo "vedono" solo i laziali. Anche Dazn sui social ha voluto sottolineare la prova del bomber e la sua rete. Condiviso il video del gol, è stato aggiunto: "Il re è tornato. Ciro Immobile", e l'emojii di una corona per ricordarlo, ancora una volta.

TORNA ALLA HOMEPAGE