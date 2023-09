Immobile, parla Pasqualin: "Riesce sempre a sconfiggere le perplessità"

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

© foto di Federico De Luca

Non evoca dolci ricordi alla mente di Claudio Pasqualin la partita tra Italia e Macedonia. L’anno scorso l’avvocato era presente a Palermo in occasione del match che sancì la clamorosa esclusione degli azzurri al Mondiale. C’era Mancini, oggi c’è Spalletti. È un’altra Italia. “È una partita che in altre situazioni non ci avrebbe particolarmente interessato. Prima che la Macedonia assumesse il ruolo di killer dell’Italia non c’erano dubbi su chi potesse vincere questo tipo di partita”, spiega a Tuttomercatoweb il presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Poi, su Immobile: “Parliamo di un professionista serio che ha sempre avuto nel suo ruolo i numeri dalla sua. Riesce sempre a sconfiggere le perplessità”.

