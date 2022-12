Immobile "polizza" di Sarri per la Champions. E il Lecce porta bene a Ciro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I gol con la sua firma sembrano lontani. Ciro Immobile è mancato tanto alla Lazio. L'ultima sua rete è datata 13 ottobre in Europa League, all'Olimpico, nel 2-2 contro lo Sturm Graz. Quella sera si portò da solo in vetta alla graduatoria dei bomber biancocelesti nelle Coppe europee, salendo a quota 21 e staccando Inzaghi. Tre giorni prima aveva sigillato il 4-0 sul campo della Fiorentina, firmando il gol numero 188 in A e agganciando Del Piero, Gilardino e Signori, nel giorno delle 300 presenze in campionato. Mercoledì contro il Lecce il capitano tornerà da titolare in campionato dopo aver smaltito due infortuni. La sosta lo ha aiutato a scandire i tempi per un rientro senza ansie.

E non solo. Lo stop per il Mondiale, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha dato a Ciro anche la possibilità di seguire un piano di potenziamento muscolare. Immobile vuole presentarsi al massimo della condizione, "sospinto" anche da una personale tradizione di buon auspicio. Da quando è alla Lazio, infatti, c'è sempre stato un suo gol nella prima gara di campionato nel nuovo anno. Per cinque volte Immobile ha siglato anche la prima rete della Lazio nell'anno appena iniziato. Una sola eccezione: nel 2018, quando il 5-2 contro la Spal venne aperto da un vero colpo di magia di Luis Alberto. A Lecce, dove con la maglia del Siena timbrò il suo primo gol da professionista, cercherà di tornare a segnare dopo 83 giorni. E di riavviare la rincorsa alla vetta della classifica cannonieri dove domina Osimhen. Se centrerà ancora il titolo di capocannoniere potrà agganciare il primato di Nordahl, che resiste dagli anni Cinquanta.

TORNA ALLA HOMEPAGE