Immobile, Sarri: “Ha un po’ di giramento per questo. Ha bisogno di..."

Tra i vari temi toccati da Sarri nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match tra Lazio e Cluj, valido per i play off di Conference League, c’è anche la questione legata a Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste sta recuperando dopo un periodo di stop dovuto a un infortunio rimediato nel match di campionato col Sassuolo, per questo la sua forma fisica non è ancora al cento per cento. In merito, il tecnico ha affermato: “Ciro vive come tutti quelli che segnano un gol a partita e poi non segna per un po'. Ha un po' di giramento, è normale. Deve crescere di condizione, non si può allenare tantissimo viste le gare ravvicinate, ha bisogno quindi a questo punto di giocare. Sicuramente non può fare due gare da 90 minuti in 3 giorni, vediamo domani".

