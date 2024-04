Impallomeni: "Derby che vale la Champions. Immobile può ritrovarsi"

"Il derby sfugge da ogni logica, conterà il discorso emotivo. E poi lo vincono i giocatori, non gli allenatori. Gli ultimi derby la Lazio li ha giocati meglio, vincendo con merito perché è stata più fredda e lucida. Mi aspetto con De Rossi un cambiamento del trend sotto questo profilo". Sono le sensazioni di Stefano Impallomeni, intervenuto a TMW per analizzare la gara più importante della trentunesima giornata.

Nel corso della sua analisi, l'ex calciatore si è soffermato sull'importanza che la stracittadina ha per entrambe le squadre e su alcuni singoli: "Se dovesse vincerlo la Lazio, si aprirebbe uno scenario clamoroso per il quinto posto. Sarebbe una vittoria che Tudor sfrutterebbe per caricare l'ambiente e la squadra. Un pari rallenta la Roma e sposta poco per la Lazio, che però sporca il cammino dei cugini. Se la Roma vince e resta in corsa, ma non è detto che vai in Champions. Conta molto più per la Roma che per la Lazio. Stavolta è un derby che vale la Champions. Oggi è quinta la Roma, la Lazio se vince può rientrare e la Roma invece deve riprendere l'andatura dopo il pari di Lecce. Ne vedremo delle belle".

"Ultima chiamata per Immobile e Lukaku? Sono due situazioni differenti, Lukaku c'è, Immobile no, è in una crisi tecnica e mentale. Non si sente forse più convinto. Ma queste sono partite che possono fare molto, in cui puoi ritrovare tutto. Per Immobile potrebbe essere ossigeno il derby. Se gioca e decide il derby, può davvero ritrovarsi".

"Dybala e Luis Alberto, quanto passa del derby dai loro piedi? Da Dybala mi aspetto una prestazione importante, che sia protagonista, come si aspettano i tifosi della Roma. Luis Alberto si sa come va, se sta bene è una variabile impazzita".

