Impallomeni: "La Lazio è a un bivio, rischia di incartarsi"

Manca poco al calcio d'inizio della sfida tra Empoli e Lazio, in programma alle 18:30 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A, e ai microfoni di TMW Stefano Impallomeni ha detto la sua sull'importanza dell'incontro per i biancocelesti visto il momento che stanno vivendo. Queste le parole: "Per la Lazio una trasferta insidiosa. Se la Lazio è a un bivio? Si, deve fare risultato, sei punti in due partite o si incarta".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE