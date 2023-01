Impallomeni: "Lazio e Roma? Ecco chi può fare meglio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato di Serie A ha ripreso la sua attività in questo 2023. Già due giornate in archivio e Lazio e Roma che in questo momento si trovano entrambe a 31 punti in classifica. L'ex calciatore Stefano Impallomeni, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua su quale delle due rose vede meglio in questo momento: "Chi può fare la differenza? La Roma ha una rosa più profonda, ha più giocatori. Se fa il salto di qualità, un po' più di gioco offensivo, si può togliere soddisfazioni".