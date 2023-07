Impallomeni: "Lazio, Sarri ha fretta. Se andrà via..."

Fonte: lalaziosiamonoi.it

L'incontro tra Sarri e Lotito si preannuncia come un evento spartiacque della storia di questa stagione. Allenatore e presidente si incontreranno per fare il punto sulle prossime strategie di mercato, nella speranza che il faccia a faccia metta a tacere le voci sui presunti malumori del mister. Proprio di questo ha parlato ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Stefano Impallomeni. Queste le sue dichiarazioni: "Mancano venti giorni alla prima di campionato e capisco che ci sia un po' di nervosismo. Sarri ha più fretta di Lotito, ha in mente una squadra e si sta innervosendo parecchi. Lui dedica molto all'addestramento sul campo, ha fatto una lista e devi mettere in conto che uno come lui, col suo carattere e la sua età non puoi cambiarlo. Dovesse andare via, ma non credo accadrà, sarebbe per questi motivi. La percentuale di rottura esiste, ma secondo me Sarri non vuole tradire il gruppo. Il pericolo arriva dopo i primi risultati negativi. È un gioco pericoloso questo. Dubito che Sarri andrà via, ma se ti mancano dei giocatori e poi perdi ecco che entra in scena la girandola di responsabilità".