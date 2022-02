Incendio sul traghetto diretto a Brindisi: evacuate quasi 300 persone a bordo

Altro ko per la Lazio nel secondo match europeo diretto da Serdar Gozubuyuk. Severo e non sempre coerente il direttore...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, È LA VIGILIA: IMMOBILE NON SI ALLENA, ECCO IL MOTIVO FORMELLO - Rifinitura e partenza per il Portogallo. Sarri ultima la preparazione al primo round con il Porto: deve rinunciare ad Acerbi e Lazzari, sono gli unici due calciatori infortunati. Il centrale non ce l’ha fatta a recuperare in tempo, ci prova per Udine,... FORMELLO - Rifinitura e partenza per il Portogallo. Sarri ultima la preparazione al primo round con il Porto: deve rinunciare ad Acerbi e Lazzari, sono gli unici due calciatori infortunati. Il centrale non ce l’ha fatta a recuperare in tempo, ci prova per Udine,... WEBTV PORTO-LAZIO 2-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DAL DO DRAGAO: "RETTO L'URTO" La Lazio per con il Porto 2-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Do Dragao dopo la sconfitta di misura in Europa League che lascia aperto il discorso qualificazione: CLICCA QUI PER... La Lazio per con il Porto 2-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Do Dragao dopo la sconfitta di misura in Europa League che lascia aperto il discorso qualificazione: CLICCA QUI PER... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL GETAFE SU PATRIC: IL VALENCIA NON LO MOLLA Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il... Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il...