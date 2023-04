Incidente Immobile, i profili social di Ciro inondati di commenti d'affetto dei tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto il mondo del calcio e non solo si stringe attorno alla famiglia Immobile che questa mattina ha vissuto una grandissima paura per l'incidente che ha coinvolto il capitano della Lazio e le sue bimbe. Il profilo Instagram dell'attaccante è stato in queste ore invaso da commenti di pronta guarigione da parte di tifosi laziali e non solo, un'ondata di amore enorme per dare forza al bomber. "Rimettetevi presto te e le tue figlie, forza Ciro", "Ciro non farci preoccupare, dicci come stai..." commentano i laziali. Ma tanti messaggi d'affetto arrivano anche da juventini ("In questi casi non si guarda la maglia che si indossa, riprenditi presto Capitano") e da supporters romanisti: "Dovevo dirti che mi dispiace per quello che ti è successo e spero che tu e la tua famiglia stiate bene Spero che tu non debba perderti nessuna delle prossime partite...", "Buona guarigione Ciro" con cuori giallorossi che accompagnano i commenti.