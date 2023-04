Incidente Immobile, la pista del semaforo rotto: "C'era un problema e qualcuno..."

Fonte: Il Messaggero

RASSEGNA STAMPA - Novità e aggiornamenti in merito all'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto Ciro Immobile e le sue due figlie domenica mattina. Come riporta Il Messaggero, l’allarme tra i tassisti della Capitale girava da qualche giorno nei gruppi chat e su Facebook per avvisare gli altri colleghi del pericolo: «Ragazzi, quel semaforo ha qualcosa che non quadra». Il semaforo in questione, è quello della preferenziale di viale delle Milizie da cui proveniva il tram della linea 19 che domenica mattina si è scontrato contro il suv guidato dal capitano della Lazio Ciro Immobile a piazza delle Cinque Giornate. Non solo, le testimonianze hanno fatto il pieno: «Proprio così, quel semaforo ha sbroccato», e ancora «per sistemarlo come sempre serve la tragedia». Non solo i tassisti, anche gli stessi cittadini che si sono accorti del problema hanno tirato le somme: «Per noi sono passati tutti e due con il verde, sia Immobile sia il tranviere, quel semaforo forse per l’acqua caduta copiosa proprio la settimana scorsa era andato in crash»

Di questo, alle parole di un tassista di nome Marco, si aggiungono quelle di Enrico che senza esitare esclama: «Un incrocio strano con quattro semafori. È capitato anche a me nei giorni scorsi: passi col verde e poi ti accorgi che in mezzo alla piazza qualcosa non ha funzionato perché dall’altra parte arrivano altre macchine». Alcuni tassisti della Capitale, più coinvolti e stufi di questa situazione da giorni, non esitano a dire: «Se ci chiamano a testimoniare noi andiamo. C’era un problema e qualcuno doveva intervenire». Adesso spetta agli agenti della Municipale ricostruire la dinamica dell’incidente, gli stessi che sostengono:«È perfettamente funzionante, quindi se uno aveva il verde, l’altro aveva il rosso e doveva fermarsi».