Incidente stradale per Okafor: ecco come sta l'attacante del Milan

Nelle ultime ore, Noah Okafor, attaccante in forza al Milan, è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale svizzera a causa di un infortunio leggero alla testa. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il giocatore rossonero non sarà disponibile per l'incontro con la Bielorussia previsto per il 15 ottobre a causa di un incidente stradale di lieve entità, occorsogli mentre non era alla guida. Durante il sinistro, Okafor ha subito un piccolo taglio sopra l'arcata sopracciliare, che ha richiesto solo pochi punti di sutura. Dopo essere arrivato nel ritiro della nazionale, il reparto medico ha deciso di rimandarlo a casa per permettere alla ferita di guarire adeguatamente e prevenire il rischio di una sua riapertura.

Il calciatore farà quindi ritorno a Milanello per riprendere gli allenamenti con i suoi compagni, sotto la guida del mister Stefano Pioli, e sarà regolarmente disponibile per la partita contro la Juventus prevista per domenica 22 ottobre.