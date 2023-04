Incredibile Mbappé: si oppone all'utilizzo della sua immagine per la campagna abbonamenti

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Paris Saint-Germain aveva lanciato la sua campagna per rinnovo degli abbonamenti per la stagione 2023/24. Nel messaggio pubblicato si vede parlare proprio Kylian Mbappé. Una campagna che lascia intendere la permanenza del fuoriclasse anche la prossima stagione. Al contrario, sono assenti sia Messi che Neymar. A sorpresa, in questi minuti è arrivato un post polemico proprio di Mbappé contro il PSG. Su Instagram, l'attaccante francese ha voluto esprimere il proprio dissenso sull'utilizzo di una sua intervista: "Ho appena preso visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 2023-2024. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell'intervista con il mio interlocutore. Sembrava una semplice intervista durante 'una giornata di marketing del club'. Non sono d'accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain".

