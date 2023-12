Incredibile Mutu, il Neftchi Baku lo esonera mentre è al funerale della madre: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Un Natale che ricorderà per sempre, purtroppo, l'ex calciatore della Fiorentina Adrian Mutu, esonerato proprio nel giorno della vigilia dagli azeri del Neftchi Baku dopo la sconfitta per 2-0 contro il Kapaz Pfk.

A rendere incredibile la decisione non è tanto il giorno di festa ma il fatto che l'allenatore avrebbe ricevuto la comunicazione del suo esonero mentre si trovava in Romania per assistere al funerale della madre. Il comunicato è lo stesso pubblicato sul sito ufficiale del club: "Oggi è stato rescisso di comune accordo il contratto tra il Neftchi PFK e Adrian Mutu. Il Neftchi PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime profonde condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre”.