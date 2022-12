Incredibile Real Madrid | il figlio di Marcelo firma con i Blancos: Ancelotti...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è sempre spazio al "di padre in figlio" e il Real Madrid ha avuto l'occasione di abbracciare questo speciale avvenimento. Per un Marcelo che va, ce n'è un altro che arriva. Infatti, figlio della leggenda brasiliana ha firmato il suo primo contratto con i Blancos a soli 13 anni. Enzo Alves si è accordato con un contratto triennale, e il Real Madrid non ha alcuna intenzione di farselo scappare visti anche i precedenti di suo padre che ha messo a segno in quindici anni ben 25 trofei. Il baby Marcelo è un attaccante e non terzino sinistro di sangue, ed è considerato come uno dei gioiellini del settore giovanile del Real Madrid. Alla firma, Enzo Alves è stato accompagnato da suo papà - ora in forza all'Olympiakos - dalla mamma e da suo fratello, Liam. Enzo è emozionato e al momento della firma scrive su Instagram: "Il mio primo contratto con il miglior club del mondo. Molto felice".