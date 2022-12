Infantino, l'annuncio sul Mondiale per club: "Vi dico la nuova formula"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio mondiale sta vivendo un momento di profonda innovazione. Mentre si sta concludendo la Coppa del Mondo in Qatar, con la finale tra Francia e Argentina in programma domenica, Gianni Infantino ha in programma un'ulteriore novità. Il numero uno della Fifa starebbe pianificando un nuovo format del Mondiale per club. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il nuovo Mondiale per club maschile si svolgerà nel 2025 e vedrà la partecipazione di 32 squadre”.

TORNA ALLA HOMEPAGE