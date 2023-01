Infortunio Immobile | Senza di lui la Lazio tentenna, ma con Sarri...

Da quando è arrivato in biancoceleste nel 2016, Ciro ha saltato appena 40 match su 316 e i numeri sono in negativo. Ma da quando...

Ciro Immobile si è fermato ancora. Il problema accusato contro il Sassuolo lo costringerà ai box per 15/20 giorni a causa di una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Un problema muscolare che priverà i compagni di lui per cinque o sei partite. La Lazio dovrà fare a meno di lui e Sarri dovrà trovare le giuste soluzioni. Il club biancoceleste difficilmente ha rinunciato al suo capitano. Dal 2016 a oggi, infatti, l'attaccante ha saltato appena 40 match su 316 disputati tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions ed Europa League (considerando tra i match senza Ciro anche la gara con il Monza dove ha giocato pochi minuti). In questa statistica contiamo come presenze e non come assenze i recenti match con Udinese e Sassuolo in cui Ciro ha subito due infortuni ed è uscito nel primo tempo esattamente come le gare con Chievo e Torino del 2018. Sono 28 le gare saltate per infortunio, 4 per squalifica e 8 per scelta tecnica/turnover (soprattutto in Coppa Italia ed Europa League).

Il bilancio non è positivo visto che sono arrivate 13 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte. In Serie A il bilancio è più equilibrato con 9 successi, 7 gare nulle e 9 ko. Disastroso il bilancio europeo, ma c'è anche da dire che anche i numeri della squadra, soprattutto in Europa League, non sono entusiasmanti. Prendendo in esame solo la gestione Sarri, i numeri sono in equilibrio. Il ruolino di marcia recita 6 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte. Nella passata stagione si è partiti con le brutte prestazioni contro Bologna e Juventus, ma poi sono arrivati i successi con Genoa e Venezia e le buone prestazioni con Udinese, Juventus e Verona. In questa sono arrivati i successi con Atalanta, Midtylland, Roma e Monza, ma anche i ko con Salernitana, Feyenoord e Juventus.