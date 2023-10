Inghilterra-Italia, dove vedere il match in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo ottenuto in casa contro Malta, l'Italia è pronta a far ritorno nel luogo in cui si è consacrata campione d'Europa. Gli azzurri affronteranno l'Inghilterra, la sfida sarà decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo. Vietato fallire. L'incontro è in programma per martedì 17 ottobre, il calcio d'inizio sarà alle 20:45, e sarà possibile seguirlo in diretta su Rai 1 oppure in streaming tramite pc, tablet o altra console sull'app RaiPlay.

