Inghilterra, Southgate suona la carica: "A Wembely una di quelle notti da tutto esaurito"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 ore all'importante appuntamento dell'Italia che martedì 17 ottobre scenderà in campo a Wembley contro l'Inghilterra, al momento in testa al Gruppo C. Alla vigilia ecco le parole del ct inglese Southgate: "Alla fine il primo obiettivo è qualificarsi per l'Europeo. Le nostre prestazioni all'inizio del girone ci hanno messo in una posizione di forza. Anche se la prima cosa che vogliamo fare è vincere la partita e giocare bene, sappiamo che se è l'87° minuto ed è in parità, sappiamo che non abbiamo bisogno di fare un pallonetto in area".

EURO 2020 - "È stato un viaggio misto per tutti loro, ma non solo perché è successo quella notte. Sono passati due anni, da allora abbiamo giocato tre volte contro l'Italia. Non vediamo l'ora che arrivi domani perché è una partita di alta qualità con il tutto esaurito a Wembley. Queste sono le notti che vuoi goderti".