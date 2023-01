Insegno: "Lazio forte ma manca la cattiveria agonistica"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Un altro brutto stop per la Lazio di Maurizio Sarri che dopo il ko contro il Lecce ha pareggiato contro l'Empoli all'Olimpico. Sulla gara ha detto la sua anche Pino Insegno ai microfoni di Radiosei: "La Lazio di Sarri tatticamente non è discutibile, ha qualità, ma manca cattiveria agonistica, voglia, fame, voglia di vincere. Il contropiede che subisce la squadra ieri contro l’Empoli non è possibile, è esemplificativo. Non credo che Provedel abbia delle colpe, va detto che ieri Vicario fa una parata su Milinkovic davvero eccezionale. Aggiungo che ancora non abbiamo idea di chi sia Maximiano. La Lazio è forte, ma dal punto di vista delle comunicazione manca qualcosa. Siamo un popolo straordinario, siamo uniti, manca però quella coesione di comunicazione importante che unisca tutto e tutti".