Insigne rivela: "Ho preso Immobile al Fantacalcio, è il migliore!"

All'ansia per la propria squadra del cuore impegnata in campionato, si aggiunge anche quella per il team schierato nella giornata di Fantacalcio. Lorenzo Insigne, in un'intervista rilasciata a Il Mattino, ha parlato anche delle sue scelte tattiche da fantallenatore. E tra i suoi preferiti c'è un giocatore della Lazio: "Il migliore? Dico Immobile. A parte il fatto che siamo grandi amici, perchè come bomber è veramente straordinario, la butta sempre dentro in tutte le occasioni. E a me piace molto Dzeko perchè aiuta tanto la squadra e sa giocare molto bene a pallone. Li ho tutti e due al Fantacalcio!".

