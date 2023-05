Insulti razzisti a Vinicius, Infantino: "Esiste un processo in questi casi. Serve educazione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

"Tutta la nostra solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella società, e la Fifa sostiene tutti i giocatori che lo hanno subito. Gli eventi accaduti durante la partita tra Valencia e Real Madrid mostrano quanto sia cruciale questa battaglia". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, in merito agli insulti razzisti a giocatore del Real Madrid nel match di ieri con il Valencia. "Questo è il motivo per cui nelle competizioni Fifa esiste un processo a tre fasi ed è raccomandato per essere utilizzato a tutti i livelli del calcio", ha spiegato. "In primo luogo, la partita viene interrotta e annunciata. In secondo luogo, i giocatori lasciano il campo di gioco e l'annunciatore dice che se gli attacchi continuano, la partita verrà sospesa. La partita verrà ripresa e, in terzo luogo, se gli attacchi continuano, la partita verrà interrotta e i tre punti andranno all'avversario. Queste - ha aggiunto - sono le regole che dovrebbero essere applicate in tutti i paesi e in tutti i campionati. È chiaro che questo è più facile a dirsi che a farsi, ma dobbiamo farlo e dobbiamo sostenerlo attraverso l'educazione", ha concluso Infantino.