Inter, Acerbi: "Futuro? La mia volontà conta relativamente..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia in casa Inter. La squadra di Inzaghi mercoledì 22 febbraio scenderà in campo a San Siro per l'importante gara di Champions League contro il Porto. Proprio in occasione del match l'ex difensore della Lazio Acerbi ha detto la sua in conferenza stampa con un riferimento proprio a Inzaghi: "Il mister è sempre uguale, è giusto che sia così: è sempre stato così e l'ho ritrovato in forma, più del solito.... A parte gli scherzi, è uguale: prepara le partite, è sempre lo stesso, molto tranquillo quando serve e quando bisogna dare un poi di indicazioni per stare sul pezzo è pronto a darci carica".

Poi sul futuro: "Il mio futuro? La mia volontà conta relativamente: sanno che sto bene ma io non decido e non faccio né il direttore, né il presidente né l'allenatore. So com'è la situazione, mi piace pensare al campo: poi quando ci sarà da parlare mi diranno loro. Io so solo che sto bene qua". Il difensore è infatti in prestito all'Inter dalla Lazio.