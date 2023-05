Inter, Acerbi: "La Lazio è passato. Ringrazio Inzaghi, senza di lui non sarei qui"

TUTTOmercatoWEB.com

Nella conferenza stampa della vigilia dell'Euroderby di ritorno di Champions League, Francesco Acerbi ha detto la sua sul passato in biancoceleste e sulla figura di Simone Inzaghi:

Quanto ti ha dato l'Inter per riscattare l'ultima stagione alla Lazio?

"Sono cose passate. Sono sincero: devo ringraziare il mister, perché senza di lui non sarei qui. Lui mi conosce ma ripeto, cerco sempre di fare il meglio possibile per me e per i miei compagni. Ma non per dimostrare qualcosa, ho degli obiettivi e finché gioco a pallone andrò sempre per la mia strada succedesse il finimondo. So quello che voglio e so quello che farò, grazie a mister e compagni che mi han dato una mano ad entrare qui. Poi sta al giocatore".