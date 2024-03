Inter, Acerbi verso la squalifica: ma c'è una terza opzione

RASSEGNA STAMPA - Non è un buon momento per Ivan Provedel. Non per le sue prestazioni in campo in cui si...

WEBTV LOTITO E IL RETROSCENA SU TUDOR: "LO VOLEVA LA ROMA, LUI HA RIFIUTATO" RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da Tudor: il croato è pronto a insediarsi a Fomello per guidare la squadra nelle gare che rimangono al termine della stagione. Il nuovo tecnico guarderà la sfida odierna contro il Frosinone, anche per confermare le sensazioni... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO | DALLA SPAGNA: "IL SIVIGLIA PUNTA SARRI PER IL FUTURO" Non sono passati nemmeno dieci giorni esatti dal comunicato della Lazio in cui si ufficializzavano le dimissioni di Maurizio Sarri, che già si parla di un suo possibile ritorno in panchina. La notizia, infatti, arriva direttamente dalla Spagna: è stato il... Non sono passati nemmeno dieci giorni esatti dal comunicato della Lazio in cui si ufficializzavano le dimissioni di Maurizio Sarri, che già si parla di un suo possibile ritorno in panchina. La notizia, infatti, arriva direttamente dalla Spagna: è stato il...