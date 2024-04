Inter, altri soldi da Correa. Ma dipende tutto dal Marsiglia...

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dall'inizio della stagione c'è una fetta del popolo interista che fa il tifo per l'Olympique Marsiglia (allenata da Gattuso, poi esonerato e sostituito da Gasset) e perché i francesi riescano a quantomeno a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il motivo? "Colpa" di Joaquin Correa.

Tutto scaturisce infatti dalla formula con cui l'attaccante argentino classe 1994 è stato ceduto nella scorsa estate al club della Ligue 1 francese. Un affare a base prestito, con opzione per il riscatto di Correa inserita e che si sarebbe attivata in automatico al raggiungimento della fase a gironi della prossima Champions League da parte dei marsigliesi. Un incasso, nel caso, che garantirebbe 10 milioni di euro in più alle casse interiste.

Difficile, ma ancora matematicamente non è diventato uno scenario impossibile. Il Marsiglia è infatti al momento al 7° posto della classifica, con il Nizza terzo (in Ligue 1 si qualificano alla Champions solamente le prime tre e non quattro come in Serie A) che dista 8 punti quando mancano altrettanti turni alla fine dei giochi. Servirà un'impresa perché la cessione di Correa all'OM diventi definitiva per l'Inter: altrimenti, i transalpini difficilmente attiverebbero di propria sponte l'opzione per il riscatto a seguito di un'annata fortemente deludente, da soli 565 minuti fino ad oggi, distribuiti entro 15 presenze, con neanche un gol segnato. Senza obbligo, tornerebbe insomma all'Inter e rappresenterebbe un problema in più da dover gestire per la dirigenza nerazzurra.