Inter, Barella a Mediaset: "Lazio avversario difficile. Ci siamo divertiti"

Al termine di Inter-Lazio, Nicolò Barella, premiato come uomo partita, ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Partita bella, ci siamo divertiti come non lo facevamo da tempo. La Lazio avversario è un avversario difficile, fanno un pressing difficile da eludere. Siamo stati bravi con tutti gli elementi. Tutti volevano la palla".

"Volevamo essere così da inizio anno abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo. Manca ancora tanto, vogliamo vincere questa coppa e andare avanti in campionato. La traversa? Non mi ha fatto piacere, ma non mi interessa. Possono segnare anche gli altri, conta che vinca la squadra".