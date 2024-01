Inter, Bastoni graziato anche in vista della Supercoppa: la ricostruzione

TUTTOmercatoWEB.com

La vittoria dell'Inter sul Verona continua a fare rumore. La rete decisiva realizzata da Frattesi è viziata dal netto fallo di Bastoni su Duda, incredibilmente non sanzionato né dall'arbitro né dal Var. Fabbri e Nasca saranno fermati, ma l'errore enorme rimane. E viene da ridere pensando alla rete annullata alla Lazio a Verona confrontata con questo episodio e con quello di Bisseck nell'ultima giornata del 2023. La decisione rischia di incidere non solo per la classifica perché la vittoria permette all'Inter di laurearsi Campione d'inverno, ma anche per i match successivi.

La netta gomitata di Bastoni, infatti, poteva essere punita anche come condotta violenta portando non solo al cartellino rosso ma anche a una squalifica di almeno due turni per il calciatore. Squalifica che sarebbe costata al difensore non solo la gara contro il Monza, ma anche la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Insomma un errore che può condizionare anche la gare a seguire. Cosa succederà nelle prossime partite se proprio Bastoni dovesse essere protagonista? Grande attesa ora per ascoltare la conversazione avvenuta tra i due ufficiali di gara durante la partita per capire come sia potuto accadere tutto questoin epoca Var.