Inter, Bastoni torna sulla discussione con Inzaghi: "Ho reagito così perché..."

Fonte: Tuttomercatoweb.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato della stagione della squadra di Inzaghi e di come sia ripartita dopo Udine, il punto più basso probabilmente di quest'anno: "Ci siamo aggrappati a noi stessi - dice al Corriere dello Sport - a un gruppo che è solido e forte. Ci siamo ricompattati, avendo la consapevolezza che soltanto uniti e assieme potevamo tirarci fuori da quella situazione. Ci siamo parlati, abbiamo cercato di individuare i problemi e anche adesso stiamo cercando di risolverli in maniera definitiva".

In quella partita Bastoni fu sostituito nel primo tempo e non reagì benissimo: " Vale anche per quell’episodio. È nato tutto dal nervosismo che avevo addosso per non riuscire a fare quello che so di poter fare normalmente. Ripeto, è stato importante parlare tra di noi. Da quel momento ne siamo usciti più squadra rispetto a come eravamo prima".