Inter, Bellanova e Mkhitaryan di nuovo in campo: Inzaghi valuta la convocazione

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOPPIA SEDUTA: SOLO PALESTRA PER UN TITOLARE FORMELLO - Doppia seduta, la prima inizia alle 10 con la rosa divisa per reparti. Si lavora tatticamente, Sarri prova a perfezionare i movimenti offensivi e difensivi separando i calciatori in due tronconi. Da una parte i difensori, dall'altra centrocampisti e... WEBTV TORINO - LAZIO 0-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "MANCA ANCORA LA CONDIZIONE" - VIDEO La Lazio pareggia 0-0 con il Torino Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico di Torino, sede della squadra granata, con l'analisi del pareggio a reti bianche e testa già... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LUKA ROMERO VIA IN PRESTITO? L'INDIZIO SOCIAL Lo ha ribadito ieri il ds Tare prima del fischio d'inizio di Lazio - Bologna: "Ogni scelta fatta in questo mercato l'abbiamo condivisa con il mister. In caso di uscita ci sarà un arrivo, ma anche così la squadra è competitiva...