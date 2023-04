Inter, Bellanova: "Non possiamo non arrivare in Champions! Il focus..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter arriva a Empoli alla ricerca della vittoria dopo un trend assolutamente negativo in campionato. Dopo il successo in Champions League contro il Benfica, la squadra di Simone Inzaghi scenderà oggi alle 12:30 contro la squadra di Paolo Zanetti. Un obiettivo che ha ben chiaro anche Raoul Bellanova, esterno nerazzurro, che presenta così il match ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è l'occasione per me ma la cosa più importante è tornare a vincere. Ora il focus è recuperare punti in campionato perché non possiamo non arrivare in Champions League quest'anno. Il traguardo raggiunto è storico, ma siamo carichi e oggi vogliamo vincere perché questi 3 punti ci servono sia per la classifica che per il morale". I ragazzi di Inzaghi, dopo la partita odierna contro l'Empoli, in campionato, si ritroveranno al Meazza il 30 aprile contro la Lazio di Maurizio Sarri per il big match.