Inter, Bergomi svela un clamoroso retroscena: "Potevo andare alla Lazio!"

© foto di Federico De Luca

Vent'anni all'Inter, dal 1979 al 1999, diventando una delle più grandi bandiere nella storia nerazzurra. Tra qualche giorno Beppe Bergomi compirà 60 anni e per celebrare al meglio il suo compleanno ha voluto ricordare le esperienze più belle della sua carriera intervenendo ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Nella sua lunga intervista c'è spazio anche per la Lazio, più che altro per un inaspettato e poco noto retroscena datato 1991/1992: "Con Orrico finimmo fuori dalle Coppe" - racconta in un estratto delle sue dichiarazioni - "In quel momento si erano fatte sotto Lazio e Roma, ma bastò parlare con Bagnoli per mettere tutto a posto". Lo 'zio', come lo chiamano oggi negli studi di Sky Sport, in maglia biancoceleste. Un'immagine difficile da elaborare nella mente per noi abituati a vederlo solo di nero e azzurro, ma che per tutti i tifosi laziali sarebbe stato calcisticamente un piacere-