Inter, Brambati: "Inzaghi non è un vincente, Coppa Italia o Supercoppa non bastano"

Massimo Brambati ha criticato a TMW Radio l'operato di Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter non è riuscito a incidere nella mente dei giocatori e, con la sconfitta di Bologna, ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. Il procuratore, interpellato in radio, ha detto: "Inzaghi è un buonissimo allenatore, ma bisogna capire quanto sia buono, perché ce ne sono alcuni buoni per allenare certe squadre, altri per altro tipo di squadre. Io ricordo sempre una cosa: per paragonare i tecnici non dobbiamo paragonare le rose ma il momento in cui arrivi in una società o squadra. Spalletti ha riportato l'Inter in Champions, poi Conte ha fatto lo step ulteriore. A questo allenatore per me manca quel qualcosa per renderlo un vincente. Coppa Italia o Supercoppa sono veramente poca cosa. In campionato ci vuole più concentrazione e voglia di arrivare".

POSIZIONE IN BILICO - "Il posto di Inzaghi è al sicuro? Per quest'anno sì. Ma ripeto, c'era bisogno già lo scorso anno di rinnovargli il contratto? Magari quelle cifre e quello sforzo serviva chiudere per Skriniar, tanto Inzaghi non te lo portavano via".