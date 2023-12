Inter, brutte notizie per Lautaro. E contro la Lazio in Supercoppa...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Piove sul bagnato per l'Inter. Dopo la sconfitta, in rimonta, contro il Bologna, i nerazzurri hanno perso anche Lautaro Martinez per infortunio. Dopo gli esami strumentali di questa mattina, la società ha pubblicato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

È finito il 2023 per l'attaccante campione del mondo, che salterà le prossime sfide contro il Lecce e il Genoa. L'obiettivo è provare a tornare a disposizione contro il Verona. La speranza di Inzaghi, e quella di tutti i tifosi, è di riaverlo anche e soprattutto per la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a gennaio. L'Inter, infatti, affronterà la Lazio in semifinale.