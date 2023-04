Inter, Champions decisiva: anche Zhang sul charter per Lisbona

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter vive una partita spartiacque della propria stagione. L'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica ha un valore ancora più alto della posta in palio: dopo aver raccolto un punto nelle ultime 4 giornate in campionato Simone Inzaghi si gioca anche la permanenza almeno fino a fine stagione. Come riporta gazzetta.it sul charter che porterà i nerazzurri in Portogallo ci sarà anche il presidente Steven Zhang, consapevole del fatto che una eventuale qualificazione in semifinale di Champions sarebbe un grande risultato sia dal punto di vista tecnico che economico.