Inter, che polemica a Verona: Bisseck rischia il rosso da ultimo uomo su Giovane
Vittoria dell'Inter a Verona non senza polemiche. Grande protesta da parte della squadra gialloblù nel secondo tempo in occasione del fallo di Bisseck da ultimo uomo su Giovane, lanciato a rete dopo l'errore di Sucic.
Per Doveri è un intervento da cartellino giallo, ma restano tanti dubbi sul possibile rosso. L'attaccante di Zanetti, atterrato, era partito da centrocampo insieme a Gift Orban verso la porta di Sommer. Il check con il VAR è durato pochi secondi e ha confermato la decisione di campo.
In caso di espulsione, il difensore nerazzurro avrebbe saltato la gara contro la Lazio di Sarri a San Siro.