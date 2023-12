Inter, Cuadrado si opera: salta la Lazio? E in vista del mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

Brutte notizie in casa Inter: Juan Cuadrado resterà fuori a lungo. Il terzino arrivato in estate a parametro zero, in questa prima parte di stagione non ha mai potuto dare il proprio contributo alla squadra di Inzaghi a causa di un problema al tendine d'achille che lo ha costretto spesso a restare ai box. Proprio con l'obiettivo di eliminare questi continui fastidi l'esterno colombiano ha deciso di sottoporsi a un'operazione che lo terrà fuori almeno per i prossimi tre mesi. Una situazione che probabilmente costringerà l'Inter a rinunciare al suo giocatore nella prossima partita contro la Lazio, in programma domenica 17, nel corso della quale potrebbero essere avviati dei primi dialoghi riguardo un'eventuale trasferimento di Manuel Lazzari, giocatore particolarmente caro a Inzaghi.