Inter, Darmian illude: Caldirola in extremis regala il pari al Monza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena conclusa la partita tra Monza e Inter. Il risultato che campeggia sul tabellone dell'U-Power Stadium è il 2-2. Pareggio impronosticabile dopo il vantaggio nerazzurro firmato Darmian, dopo solamente dieci minuti dal fischio d'inizio. Tuttavia, non passano neanche sessanta secondi e arriva l'1-1: il gol porta il nome di Ciurria. Al 22' la rete di Lautaro Martinez rimette la partita sui giusti binari per la squadra di Inzaghi. La gara non cambia fino all'extra-time, quando giunge il 2-2: traversone di Ciurria, contrasto tra Caldirola e Dumfries, il pallone carambola in rete. Il calciatore del Monza torna a segnare in Serie A dopo 833 giorni, e porta al gruppo un punto fondamentale.

TORNA ALLA HOMEPAGE