Inter, De Vrij non perde il vizio: altro 'scherzetto' sul rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefan De Vrij non ha ancora preso una decisione in merito al rinnovo del contratto con l'Inter. Il club nerazzurro ha messo sul piatto un contratto biennale per il centrale olandese che, in questo momento, non s'è sbilanciato sul suo futuro. E difficilmente lo farà prima di febbraio. Ad oggi lo scenario è incerto e per questo motivo il ds Piero Ausilio sta valutando anche altre soluzioni: tra queste, scrive 'Tuttosport', c'è il centrale del Torino Perr Schuurs: classe '99, è arrivato la scorsa estate in Italia per sostituire Bremer e s'è subito imposto come leader della difesa granata.