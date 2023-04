Inter, Dimarco avvisa: "Per noi obbligo qualificazione Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

Quattro squadre in cinque punti e una corsa Champions più agguerrita che mai. Comanda la Lazio al secondo posto con 55 punti seguita dal Milan a quota 51 e poi da Inter e Roma a 50. Proprio sulla lotta per un posto in Europa ha detto la sua Dimarco poco prima del fischio d'inizio del match tra Salernitana e Inter: "Siamo arrabbiati per i tre ko di fila rimediati in campionato: è arrivato il momento di dare una svolta perché siamo obbligati a qualificarci alla prossima edizione della Champions League", queste le parole ai microfoni di Dazn.