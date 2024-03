Inter, doppia tegola per Inzaghi: il comunicato sugli infortuni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Due stop in casa Inter, sicuramente assenti nella trasferta di Madrid contro l'Atletico per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di Marko Arnautovic e Carlos Augusto. Questo il comunicato: "Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante austriaco, elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l'esterno brasiliano. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni".

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW per Marko Arnautovic si prospetta uno stop di circa 20-30 giorni, a seconda di come evolverà il quadro clinico, mentre per quel che riguarda Carlos Augusto le condizioni sono migliori, con l'esterno ex Monza che potrebbe rientrare anche per la sfida contro il Napoli, in programma per domenica sera alle 20.45 a San Siro.