Inter, Dzeko sulla corsa Champions: "Partite tutte fondamentali, contro la Roma..."

Dopo la travolgente vittoria sul campo del Verona, Edin Dzeko, autore di una doppietta, ha parlato del finale di stagione della sua squadra impegnata nella corsa Champions: "Per noi è sempre difficile contro squadre di bassa classifica ma oggi è andata bene, si è visto già ieri in allenamento, ci dicevamo 'se giochiamo così faremo una grande partita' e così è stato. Corsa Champions? Ogni partita è importantissima ora, per la Champions o per la finale di Istanbul, bisognava portare punti a casa e da domani pensare a Roma. La partita di oggi finisce qui, ora bisogna fare un'altra grande prestazione a Roma".