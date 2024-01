Inter, Frattesi a ITV: "Partita ottima, l'aspetto mentale ha fatto la differenza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter vola in finale di Supercoppa Italiana dopo aver battuto per 3-0 la Lazio. Dopo le reti di Thuram e di Calhanoglu, Davide Frattesi, da subentrato, ha messo il sigillo sulla partita segnando il gol del 3-0. Al termine del match, il centrocampista ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Queste le sue parole: "Cresciuto? Mi sento cresciuto tanto rispetto all'inizio. Non è mai facile inserirsi bene in una squadra già rodata. Siamo due passi avanti rispetto a quando abbiamo iniziato. Fame di gol? Il pregio è quello di non fermarsi per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Bene così. Non è facile scendere in campo con la stessa intensità, l'aspetto mentale del primo tempo ha fatto la differenza. È stata una partita ottima. Pensiamo cento per cento alla partita di lunedì, vogliamo vincerla".