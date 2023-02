Inter, furia Lautaro: "Giocando così non andiamo da nessuna parte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' un Lautaro Martinez furioso e deluso quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa dall'Inter contro il Bologna: "Così non andiamo da nessuna parte. Non va bene. Dobbiamo pedalare e alzare il livello. La continuità è importante per raggiungere obiettivi e giocando così non andiamo lontano. Siamo a meno 18 dal Napoli e dobbiamo lavorare tutti di più", queste le parole dell'argentino.