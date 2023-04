Inter, gaffe di Inzaghi con il 'caso Lookman': la spiegazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il parapiglia tra i giocatori dell'Inter e quelli della Juventus, dopo il gol di Lukaku, ha portato all'espulsione del giocatore belga per doppia ammonizione. L'attaccante sarebbe stato sanzionato per aver provocato il tifo avversario, colpevole di aver assunto atteggiamenti razzisti nei suoi confronti. Secondo Inzaghi, però, si sarebbe trattato di un fraintendimento, dal momento che non si tratta della prima volta che l'attaccante interista esulta in quella maniera particolare: "Lukaku è stato frainteso – ha detto il tecnico dell'Inter - Lui esulta sempre così. Ne ha scaturito un parapiglia finale che non è stato bello da vedere, e che ci priverà di due giocatori fondamentali al ritorno. Ci sono delle immagini, spero si possa togliere il giallo come con Lookman".

CASO LOOKMAN - L'episodio a cui fa riferimento, erroneamente, Simone Inzaghi risale ad Atalanta-Udiense dello scorso 9 ottobre, quando Lookman, dopo aver segnato, è stato sanzionato dall'arbitro Doveri per un'esultanza a suo dire irrispettosa verso la tifoseria avversaria. L'attaccante bergamasco, in realtà, aveva semplicemente messo le mani 'a binoloco' sul proprio volto per richiamare al suo nome: 'Lookman', ovvero, 'L'uomo che guarda'. Un fraintendimento che ha portato a un'interpretazione sbagliata da parte dell'arbitro e, dunque, a un'ammonizione ingiustificata. Al contrario di quanto sostenuto, però, da Inzaghi quel giallo a Lookman non è mai stato revocato.