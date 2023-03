Inter, Gagliardini ai saluti: chi tenterà il colpo a parametro zero in estate?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Roberto Gagliardini lascerà l'Inter alla fine della stagione, dopo sette anni e mezzo dal proprio arrivo. Una situazione che si è delineata da tempo, anche per l'intenzione di giocare di più e non diventare una sorta di Ranocchia bis. Il centrocampista, a ventinove anni, vorrebbe trovare una sistemazione interessante per il prosieguo della carriera e le proposte non mancheranno, soprattutto perché si tratta di un colpo a parametro zero in quanto il suo contratto scade proprio nel giugno 2023.