Inter, Godin: “Puntiamo al secondo posto, Juve irraggiungibile”

Vittoria importante per l'Inter di Antonio Conte che si è imposta per 3-1 sul Torino raggiungendo la Lazio al secondo posto. Queste le parole di Diego Godin ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Ci voltiamo indietro solo per imparare, il passato è passato. Guardiamo avanti perché abbiamo un’opportunità per restare secondi. A fine campionato vedremo dove saremo, la Juventus ormai è irraggiungibile".