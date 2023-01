Inter, i tifosi puntano il dito su Correa: "Giochiamo sempre in dieci..."

La prima sconfitta del 2023 per l'Inter coincide con il ritorno in campo dal primo minuto di Joaquin Correa. Una coincidenza? Forse sì, ma le prestazioni dell'argentino continuano a non convincere l'ambiente nerazzurro. L'unico che continua a crederci è Simone Inzaghi che lo ha lanciato da titolare al posto di Dzeko, ma che è stato tradito da un'altra prova deludente del Tucu. Ma adesso i tifosi hanno perso la pazienza. Dopo il triplice fischio del match contro l'Empoli, i supporters nerazzurri si sono scagliati sui social contro il numero 11 argentino, considerato come uno dei protagonisti principali della clamorosa sconfitta interna. Tra i commenti più diffusi: "Con Correa si gioca sempre in dieci...", "Solo Inzaghi è rimasto a crederci", "Speriamo vada via al più presto", "Abbiamo preferito tenere lui piuttosto che prendere Dybala", "C'è qualcuno che vuole Correa?". Il nome dell'ex Lazio è finito per tutta la serata di ieri in tendenza su Twitter.