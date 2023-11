Inter, il risultato degli esami di Pavard: Lazio a rischio e tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter vince ma sorride a metà. Grande successo esterno contro l'Atalanta, ma lungo stop per Benjamin Pavard che ha lasciato il terreno di gioco per un infortunio nel primo tempo. Stamattina gli esami per il difensore francese: "Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo".

Secondo le prime indiscrezioni il difensore francese dovrebbe tornare a completa disposizione di Inzaghi nel periodo natalizio, con molta probabilità o per la gara contro il Lecce in programma sabato 23 dicembre o per quella contro il Genoa, ultima partita dell'anno il 29 dicembre.

Il tecnico nerazzurro non avrà dunque più a disposizione Pavard in Champions League, almeno fino agli ottavi di finale. Quasi certa la sua assenza anche per il big match contro la Lazio che andrà in scena all'Olimpico il prossimo 17 dicembre.