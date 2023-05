Inter, Inzaghi cambia il suo destino: la decisione ormai è presa

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Chiamatela la primavera di Inzaghi, scrive La Gazzetta dello Sport in merito al futuro dell'allenatore dell'Inter. E adesso non solo la panchina non traballa più, ora è anche giusto ragionare su una scadenza più lunga. L’allenatore ha parlato alla squadra dopo l’andata con il Milan. E ha chiesto di mettere nel mirino il secondo posto. Quel che certo pareva un addio a fine stagione, adesso è uno scenario completamente cambiato. E la partita la sta “facendo” proprio il tecnico: è lui che ha in mano il suo destino, è lui che ha riscritto la sua storia, è lui che oggi fa scommettere su una sua permanenza.